Отказался от сыновей-близнецов? Отец детей Юлии Ефременковой из «Дома-2» исчез в неизвестном направлении

Поклонники бывшей участницы и экс-ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой бьют тревогу. Вот уже несколько дней они не наблюдают на видео в соцсети отца ее сыновей-близнецов Мондезира.

Ранее молодой папаша трогательно заботился о детях и во всем помогал Юлии Ефременковой. Теперь же рядом с Юлией ее мама. Она нянчится с малышами, вместе с Юлией Ефременковой выходит на прогулку с близнецами вместо Мондезира.

Не появился папа детей и в праздничном видео. 22 ноября близнецам исполнилось по два месяца. Юлия Ефременкова в честь этого события покрасовалась на видео одна с двумя малышами.

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