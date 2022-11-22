Ани Лорак сделала заявление: «Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем»

В октябре Лорак поделилась кадрами из Испании, куда приехала с дочкой. Она прогуливалась по побережью. Иногда певица также делилась кадрами из звукозаписывающей студии. 22 ноября она вышла на связь с поклонниками и раскрыла причину своего долгого молчания.

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