Ани Лорак сделала заявление: «Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем»

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Однако много лет она жила в Москве. Филипп Киркоров тепло дружит с коллегой и даже стал крестным папой ее дочки Софии. Примечательно, что в этом году артистка на время поставила творчество на паузу. Осенью она приезжала в Москву и даже выпустила новый клип, но потом снова покинула страну.
В октябре Лорак поделилась кадрами из Испании, куда приехала с дочкой. Она прогуливалась по побережью. Иногда певица также делилась кадрами из звукозаписывающей студии. 22 ноября она вышла на связь с поклонниками и раскрыла причину своего долгого молчания.
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«Привет, мои любимые, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я здесь, я с вами! Я знаю, что вы скучали! Я тоже очень скучаю по вам! Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь.
Любовь — это все, что нам нужно! Каждому из нас. И сейчас мне хочется по-особому вас слышать и чувствовать! Я приготовила так много проектов, идей! И мне так хочется с вами разделить это! Поэтому следите за новостями, оставайтесь с нами!» — заявила звезда.