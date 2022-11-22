«Денег у тебя толком и нет, а красота — на любителя»: Миро подколола Бузову

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

По мнению блогерши, теледиве будет сложно выйти замуж.

На днях Ольга Бузова сообщила, что ей подарили коня. Теледива дала животному кличку Ураган. 

По мнению Лены Миро, звезда специально публично рассказала об этом, чтобы намекнуть на присутствие в ее жизни щедрого мужчины.

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«Дело в том, что у гОленьки давно никого нет. Но в соцсетях так нельзя. Так вот нам и намекают, что Бузова не просто одинока, а кочевряжится — поклонники дарят подарки, а она выбирает», — высказалась блогерша.

Сама Бузова призналась, что не торопится вступать в отношения, поскольку все потенциальные ухажеры хотят от нее детей, чтобы тем самым привязать к себе «на долгую». 

Миро рассмешило такое заявление.

«Оль, ну серьезно, ты сама в это веришь? Все ведь прекрасно понимают: денег у тебя толком и нет, а красота — ну, такая, на любителя. Если бы хоть кто-то предложил тебе долгие отношения, ты сразу бы побежала за этим несчастным», — подытожила Лена. 

По материалам сайта lena-miro.ru

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