«Мудрая и красивая — в папу!»: Марина Кравец похвасталась талантами подросшей дочери Вероники

Популярная телеведущая Марина Кравец в следующем году отпразднует десятилетие со дня свадьбы с Аркадием Водаховым, генеральным продюсером телеканала ТНТ. Знакомы же они двадцать лет и почти столько же вместе.
Их союз считается одним из самых гармоничных и крепких в российском шоу-бизнесе. У Марины Кравец и Аркадия Водахова подрастает дочка Вероника, которой уже два года.
Супруги пока не могут понять, на кого же похожа их наследница. Когда девочка только родилась, Марине Кравец казалось, что малышка — ее копия. Сейчас же Вероника стала приобретать и папины черты. Кравец подобное только радует. Она гордится и мужем, и дочкой.
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Марина Кравец и Аркадий Водахов. Фото: соцсети
«Наша задача — вложить в нее все лучшее в моральном плане, оберегая от опасностей. Вероника уже умеет прислушиваться к чужому мнению. Это у нее в папу, такая же мудрая. И красивая! Это тоже в папу. Дочка — это подарок, которого мы очень долго ждали. И мы так благодарны судьбе за нее! Да мы вообще за все, что у нас есть, судьбе благодарны!» — рассказала о дочери Марина Кравец.
По материалам «7 дней».