«Мудрая и красивая — в папу!»: Марина Кравец похвасталась талантами подросшей дочери Вероники

Популярная телеведущая Марина Кравец в следующем году отпразднует десятилетие со дня свадьбы с Аркадием Водаховым, генеральным продюсером телеканала ТНТ. Знакомы же они двадцать лет и почти столько же вместе.

Их союз считается одним из самых гармоничных и крепких в российском шоу-бизнесе. У Марины Кравец и Аркадия Водахова подрастает дочка Вероника, которой уже два года.

Супруги пока не могут понять, на кого же похожа их наследница. Когда девочка только родилась, Марине Кравец казалось, что малышка — ее копия. Сейчас же Вероника стала приобретать и папины черты. Кравец подобное только радует. Она гордится и мужем, и дочкой.

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