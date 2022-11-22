«Голова, как батут»: Тодоренко в одном белье и с «помятым» лицом предстала после веселой ночи в караоке

Регина Тодоренко уже много лет ведет передачи. Она не скрывает, что всегда стремилась к славе и успеху. Телеведущая создала свой влог, а также стала членом жюри в шоу «Маска». При этом она счастлива в браке с Владом Топаловым. Артистка родила двоих сыновей: Михаилу уже три года, а Миру всего четыре месяца.
В последнее время Тодоренко регулярно ездит на съемки «Ледникового периода». Она берет с собой младшего наследника. Телеведущая предпочитает совмещать карьеру и материнство. Но накануне она оставила детей с мужем, а сама оторвалась в караоке. Артистка даже смогла спеть на корейском языке.
А 22 ноября утром Регина запечатлелась с утра в нижнем белье. Она сама ужаснулась отражению в зеркале, так как у нее было «помятое лицо» и растрепанные волосы.
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«Случилось утро. Хорошо же погуляли, но почему наутро голова — как батут, на котором прыгали дети», — пожаловалась звезда.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что маме двоих детей можно отдыхать и отрываться хоть иногда. Некоторые удивились тому, как Регина выглядит без косметики. Однако многие также оценили ее потянутый живот и загар.
«Не так и плохо», «А я каждый день так выгляжу», «А гулять надо не так яро, и голова останется целой», «Очень мило, и не так плохо, как вам кажется», — стали писать подписчики.