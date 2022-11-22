«Голова, как батут»: Тодоренко в одном белье и с «помятым» лицом предстала после веселой ночи в караоке

В последнее время Тодоренко регулярно ездит на съемки «Ледникового периода». Она берет с собой младшего наследника. Телеведущая предпочитает совмещать карьеру и материнство. Но накануне она оставила детей с мужем, а сама оторвалась в караоке. Артистка даже смогла спеть на корейском языке.

А 22 ноября утром Регина запечатлелась с утра в нижнем белье. Она сама ужаснулась отражению в зеркале, так как у нее было «помятое лицо» и растрепанные волосы.

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