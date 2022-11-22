Принца Гарри и Меган Маркл требуют лишить всех титулов

Писательница и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер заявила, принц Гарри и Меган Маркл оскорбили британскую монархию, получив награду в области прав человека за противостояние «структурному расизму».

По ее словам, Карл III теперь должен лишить герцогов Сассекских всех титулов.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018, а уже через год молодожены сбежали в США, отказавшись от королевских привилегий. В Великобритании не оценили бунтарский поступок королевичей, и теперь их критикуют за все.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».