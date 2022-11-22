«Равнодушен к календарным праздникам»: SHAMAN рассказал, как проведет свой день рождения

Известный исполнитель и автор песен Ярослав Дронов, который выходит на сцену под псевдонимом SHAMAN, 22 ноября отмечает свой день рождения. Звезде исполнился 31 год.

По признанию SHAMAN, он не очень любит собственный праздник. Этот день, как и многие другие в последнее время, Ярослав Дронов намерен провести на сцене. В этот вторник, 22 ноября, его выступления ждут поклонники в Курске.

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