Настоящий франт: Евгения Феофилактова нарядила подросшего красавца-сына Даниэля в модную рубашку для похода в ресторан

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит их общего сына Даниэля.

Наследнику пары в декабре исполнится уже десять лет. Даниэль растет рослым мальчиком. Каждый раз, когда Евгения Феофилактова делится снимком сына в микроблоге, поклонники удивляются тому, как быстро повзрослел и стал красавцем Даниэль.

Ведь они помнят его чуть ли не с самого рождения

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