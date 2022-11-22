Настоящий франт: Евгения Феофилактова нарядила подросшего красавца-сына Даниэля в модную рубашку для похода в ресторан

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит их общего сына Даниэля.
Наследнику пары в декабре исполнится уже десять лет. Даниэль растет рослым мальчиком. Каждый раз, когда Евгения Феофилактова делится снимком сына в микроблоге, поклонники удивляются тому, как быстро повзрослел и стал красавцем Даниэль.
Ведь они помнят его чуть ли не с самого рождения
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Евгения Феофилактова стремится выстроить с сыном Даниэлем дружеские и доверительные отношения. Звездная мама периодически посещает с наследником московские рестораны, приучая отпрыска к красивой жизни и хорошим манерам.
В микроблоге Женя Феофилактова поделилась снимком, на котором Даниэль запечатлен во время одного из таких визитов. Мальчик, облаченный в модную белую рубашку, позирует на фоне вазы с осенним букетом.
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Фото: соцсети
Поклонники в очередной раз восхитились подросшим Дэни и назвали его настоящим модником и франтом.