Носит черное, по фигуре: что стало с резко похудевшей Анастасией Дашко из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», красавица-блондинка Анастасия Дашко некоторое время назад уверенно взялась за себя. Она проявила недюжинную силу воли, чтобы избавиться от нескольких килограммов.

Сейчас Анастасия Дашко стала стройной и начала носить обтягивающие вещи. На фото в микроблоге Анастасия Дашко предстала в черном наряде с букетом цветов в руках.

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