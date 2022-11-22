Носит черное, по фигуре: что стало с резко похудевшей Анастасией Дашко из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», красавица-блондинка Анастасия Дашко некоторое время назад уверенно взялась за себя. Она проявила недюжинную силу воли, чтобы избавиться от нескольких килограммов.
Сейчас Анастасия Дашко стала стройной и начала носить обтягивающие вещи. На фото в микроблоге Анастасия Дашко предстала в черном наряде с букетом цветов в руках.
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Анастасия Дашко сейчас выглядит так. Фото: соцсети
Но, судя по всему, новые формы не сделали Анастасию Дашко счастливой. В канун своего дня рождения звезда телестройки призналась, что ее состояние близко к депрессивному.
«Уже скоро мой день рождения, и несмотря на календарь, внутри нас тикают собственные часики. Еще один год за плечами. Никакой логики, казалось бы, день рождения — праздник, подарки и эмоции, а немного грустно и накатывает легкая апатия. Штормит эмоционально, но это не про старость, и еще один год в копилку. Это что-то другое, как будто внутренний «бензин» на нуле», — поделилась в микроблоге Анастасия Дашко.
Напомним, 25 ноября Анастасии Дашко исполнится 39 лет.
Анастасия Дашко до и после похудения. Фото: соцсети