«Читайте по губам»: Утяшева прокомментировала слухи о разводе накануне десятилетия брака с Волей

Вечером 22 ноября популярная телеведущая Ляйсан Утяшева увидела в социальной сети очередное упоминание ее предполагаемого развода с мужем-шоуменом Павлом Волей и написала пост на эту тему.

«Знаю, некоторые пытаются нас «разводить»… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону он тоже работает. Читайте по губам: у нас все Х-О-Р-О-Ш-О», — пишет 37-летняя спортсменка в Telegram.

В этот же день Утяшева поделилась видео, как они с Волей приехали на съемки в глубинку и любуются чистым снегом.