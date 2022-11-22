«Читайте по губам»: Утяшева прокомментировала слухи о разводе накануне десятилетия брака с Волей

Вечером 22 ноября популярная телеведущая Ляйсан Утяшева увидела в социальной сети очередное упоминание ее предполагаемого развода с мужем-шоуменом Павлом Волей и написала пост на эту тему.
«Знаю, некоторые пытаются нас «разводить»… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону он тоже работает. Читайте по губам: у нас все Х-О-Р-О-Ш-О», — пишет 37-летняя спортсменка в Telegram.
В этот же день Утяшева поделилась видео, как они с Волей приехали на съемки в глубинку и любуются чистым снегом.
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Напомним, звездная семья образовалась в 2012 году. 25 ноября их браку исполнится ровно десять лет. У супругов подрастают 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.