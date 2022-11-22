Муцениеце в тугих лосинах эффектно раскинула ноги в шпагате — назло бывшему

Не так давно Агата снялась в сериале «Стая». Она также стала чаще выходить в свет. Актриса постройнела и обновила гардероб. Она пока не говорит о личной жизни. А вот Прилучный в этом году снова женился. Поклонники не перестают сравнивать Зепюр Брутян с экс-женой звезды «Мажора».

Сама Муцениеце поддерживает общение с бывшим, но лишь дружеское. На этот раз она отправилась в спортзал. Артистка в тугих лосинах эффектно раскинула ноги, показав шпагат. Она также обнажила плоский живот.

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