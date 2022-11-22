Муцениеце в тугих лосинах эффектно раскинула ноги в шпагате — назло бывшему

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Многие знают ее по роли в сериале «Закрытая школа». Она не скрывает, что всегда хотела развиваться, но в браке с Павлом Прилучным актриса стала мамой. Она родила сына Тимофея, а потом и дочку Мию. Примечательно, что после развода звезда стала снова активно сниматься в новых проектах.
Не так давно Агата снялась в сериале «Стая». Она также стала чаще выходить в свет. Актриса постройнела и обновила гардероб. Она пока не говорит о личной жизни. А вот Прилучный в этом году снова женился. Поклонники не перестают сравнивать Зепюр Брутян с экс-женой звезды «Мажора».
Сама Муцениеце поддерживает общение с бывшим, но лишь дружеское. На этот раз она отправилась в спортзал. Артистка в тугих лосинах эффектно раскинула ноги, показав шпагат. Она также обнажила плоский живот.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали комплиментами актрису.
«Ого, и это мама двоих детей», «В какой вы сногсшибательной форме!», «Ой, Пашка пожалеет, что обидел такую красотку», «Брутян так не сможет», «И зона бикини изящная, и ножки точеные», «Это роскошно», — стали писать пользователи Сети.