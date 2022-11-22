«Это были прекрасные пять лет»: Каролина Севастьянова прокомментировала разрыв с бойфрендом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений.
Поклонники пары сожалеют о разрыве, признаваясь, что для них Каролина и ее избранник были неким эталоном.
В микроблоге Каролина Севастьянова прокомментировала расставания, давая понять, что жалеть ее не нужно.
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«Давайте так. Я отвечу один раз и все. Это были прекрасные пять лет, у нас замечательная собака, и мы в отличных отношениях. На наше общение это никак не влияет. Никаких скандалов, интриг и расследований. На этом все», - поделилась Каролина Севастьянова.
27-летняя спортсменка уточнила, что сейчас ее сердце свободно, нового избранника Каролина Севастьянова пока не встретила.