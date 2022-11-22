«Это были прекрасные пять лет»: Каролина Севастьянова прокомментировала разрыв с бойфрендом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассталась с бойфрендом после пяти лет отношений.

Поклонники пары сожалеют о разрыве, признаваясь, что для них Каролина и ее избранник были неким эталоном.

В микроблоге Каролина Севастьянова прокомментировала расставания, давая понять, что жалеть ее не нужно.

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