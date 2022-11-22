Дочь певицы Славы устроила погром в отеле на 100 тысяч рублей

Саша Морозова, дочь известной певицы Славы, накануне отдыхала в спа-отеле в компании подруг. «Девичник» вылился в грандиозный погром: помимо всего прочего, был разбит телевизор в номере.

Судя по всему, Саша не очень переживает из-за того, что ей выставили крупный счет от отеля.

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