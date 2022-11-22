Дочь певицы Славы устроила погром в отеле на 100 тысяч рублей

Певица Слава и Саша Морозова. Фото: соцсети

Певица Слава и Саша Морозова. Фото: соцсети

Девушка написала об инциденте в соцсетях, добавив, что должна заплатить за испорченное имущество отеля не меньше 84 тысяч рублей.

Саша Морозова, дочь известной певицы Славы, накануне отдыхала в спа-отеле в компании подруг. «Девичник» вылился в грандиозный погром: помимо всего прочего, был разбит телевизор в номере.

Судя по всему, Саша не очень переживает из-за того, что ей выставили крупный счет от отеля.

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«Без происшествий не обошлось, было все, мне кажется: и угрозы полицию вызвать, и пожарные. Зато явно будет, что вспомнить», - приводит слова Саши Морозовой издание Аrgumenti.ru.

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