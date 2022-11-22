Вместе 20 лет! Что слышно о муже Марины Кравец из Comedy Club

Марина Кравец вот уже без малого десять лет счастлива в браке с генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Пара готовится отпраздновать юбилей их семьи. При этом супруги вместе уже куда дольше - почти двадцать лет. Они познакомились еще в студенческие годы, во время учебы в университете.

Так, муж звезды Comedy Club признался, что у них куча проектов - КВН, театр, радио, шоу на ТВ, в которых, как говорит Аркадий, он был тенью, а его возлюбленная - лицом. Муж Марины Кравец не скрывает, что всегда и во всем ее поддерживает и помогает.

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