«Не готовилась к этому, ведь мне скоро 40 лет»: Ангарская сообщила о беременности

После развода Надежда Ангарская буквально преобразилась. 39-летняя звезда Comedy Woman сбросила 41 килограмм и стала роскошно выглядеть.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Артистка долго не стала скучать в одиночестве и уже нашла новую любовь. Имя избранника она до сих пор не раскрыла, зато дала понять, что у них все серьезно.