«Не готовилась к этому, ведь мне скоро 40 лет»: Ангарская сообщила о беременности

После развода Надежда Ангарская буквально преобразилась. 39-летняя звезда Comedy Woman сбросила 41 килограмм и стала роскошно выглядеть.
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Артистка долго не стала скучать в одиночестве и уже нашла новую любовь. Имя избранника она до сих пор не раскрыла, зато дала понять, что у них все серьезно.
«Замуж во второй раз вышла бы. Выходят же люди и в третий раз, и в четвертый», — поделилась Надежда.
Также теледива сообщила о другом радостном событии. Оказалось, сейчас она готовится стать мамой во второй раз.
«Не готовилась к этому, ведь мне скоро 40 лет. Как говорится, не зарекайтесь. Сейчас я готовлюсь стать мамой во второй раз. Поэтому спорт мне запрещен. Хожу в поликлинику нашу, сдаю анализы. Надеюсь, что все будет хорошо», — рассказала Ангарская в соцсети.