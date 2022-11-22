Одного целует, второго целует: Юлия Ефременкова предстала с сыновьями-близнецами на руках в их маленький день рождения

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова отмечает два месяца со дня появления двойняшек на свет.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова отмечает важную дату. 22 ноября исполнилось два месяца, как на свет появились ее и Мондезира сыновья-близнецы.

В честь прекрасного события Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге милым видео с участием мальчиков.

Сначала она качала на руках одного, потом другого. А после взяла в руки сразу двоих и нежно поцеловала их в маковки.

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«Мои малыши, мои мальчики, вы — это самое лучшее, что только могло
со мной произойти. Каждый раз, глядя на вас, я понимаю, что вы — мой самый большой подарок от Вселенной. Так хочется, чтобы вы никогда не знали боли, грусти и печали, чтобы каждый день приносил вам только радость, яркие эмоции и новые открытия. Каждый раз, когда вы смотрите на меня своими большими глазками и улыбаетесь, я понимаю, что все проблемы и невзгоды — это все такое мелкое и незначительное!» - рассказала о своих материнских чувствах Юлия Ефременкова.

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