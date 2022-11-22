«Люблю тебя»: вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала обращение к покойному мужу

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Поклонники Дмитрия Хворостовского поблагодарили Флоранс за память о муже и тоже поклялись, что будет помнить его вечно.

«Время не властно над любовью! Флоранс, дорогая, мы всем миром согреваем вас своим теплом! Будьте счастливы вы и ваши с Дмитрием дети Ниночка и Максим! Светлая память», «Сложно поверить до сих пор. Великий человек, потрясающий артист! Маэстро», «Время беспощадно, летит стремительно, но наша память о тебе, наша любовь к тебе, наше восхищение тобой и наша боль от ухода твоего безвременного не имеет временных границ... Это все навсегда. Покойся с миром», - высказались в Сети.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.