«Люблю тебя»: вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала обращение к покойному мужу

Вдова звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского Флоранс Хворостовская почтила память покойного мужа. 22 ноября исполнилось ровно пять лет, как не стало Дмитрия Хворостовского.
В годовщину смерти артиста Флоранс Хворостовская публично обратилась к нему в соцсети, пообещав, что будет помнить и любить его вечно.
«22.11.17-22.11.22. Пять лет с тех пор, как ты покинул нас. Навечно в наших сердцах. Покойся с миром, ангел. Люблю тебя», - написала Флоранс Хворостовская.
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Поклонники Дмитрия Хворостовского поблагодарили Флоранс за память о муже и тоже поклялись, что будет помнить его вечно.
«Время не властно над любовью! Флоранс, дорогая, мы всем миром согреваем вас своим теплом! Будьте счастливы вы и ваши с Дмитрием дети Ниночка и Максим! Светлая память», «Сложно поверить до сих пор. Великий человек, потрясающий артист! Маэстро», «Время беспощадно, летит стремительно, но наша память о тебе, наша любовь к тебе, наше восхищение тобой и наша боль от ухода твоего безвременного не имеет временных границ... Это все навсегда. Покойся с миром», - высказались в Сети.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.