Бывший муж Даны Борисовой исчез после того, как суд обязал его платить алименты

Дана Борисова, воспитывая 15-летнюю дочь Полину, не получает от отца девочки никакой помощи. Она пыталась добиться алиментов через суд, но представители ее бывшего мужа Максима Аксенова постоянно приносили справки о его низких доходах.

«У нас папа предоставлял справку о зарплате в 25 тысяч, при этом он является учредителем и гендиректором фирмы, которая по документам в этом году принесла доходность в 56 миллионов. Но из-за его справки мы не могли никак добиться правды», - уточнила ведущая в интервью.

Но на последнем заседании суда внезапно произошло, как говорит Дана, «чудо»: судья удовлетворил ее запрос о ежемесячной выплате 70 тысяч рублей.

«Это была ситуация, когда юрист попросил фиксированную сумму, которая зависит от реальных трат на ребенка. То есть, собираются чеки и все делится пополам. Половину платит отец, половину — мать», - добавила Дана.

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Казалось бы – Дану Борисову и Полину можно поздравить. Но ситуация неожиданно вышла из-под контроля.