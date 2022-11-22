Раскрыта тайна смерти Брюса Ли

В зарубежные СМИ попала необычная версия о смерти Брюса Ли. Как известно, легендарный мастер восточных единоборств, актер Брюс Ли умер в 1973 году, и причины его смерти назывались самые разные. Официальное заключение гласит: отек мозга после выпитого обезболивающего (Брюс Ли страдал от головных болей).

Однако фанаты и исследователи все эти годы продолжали изучать обстоятельства смерти актера. И вот теперь выдвинуто новое предположение: актер скончался из-за увлечения особой диетой, которая подразумевает отказ от приема твердой пищи.

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Брюс Ли в какой-то момент перешел на жидкости: соки и воду, и пил очень много. В результате почки перестали справляться с выведением жидкости из организма. Это и вызвало отек мозга, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Sky News.