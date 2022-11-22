Детей на Влада оставила и ушла: Тодоренко в мини-платье и ботфортах «оторвалась» в караоке, запев на корейском

Примечательно, что Тодоренко лишь недавно родила, но уж вернулась к работе. Она ездит на съемки, а также участвует в шоу «Ледниковый период». Артистка берет с собой малыша и даже кормит во время тренировок. А накануне Регина ушла в отрыв. Она повеселилась в караоке, а вот дети, по всей видимости, остались дома с Топаловым.

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