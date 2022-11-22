Детей на Влада оставила и ушла: Тодоренко в мини-платье и ботфортах «оторвалась» в караоке, запев на корейском

Регина Тодоренко одно время была ведущей шоу «Орел и решка». Потом Регина стала снимать свои проекты. Уже несколько лет с ней строит отношения Влад Топалов. Пара счастлива в браке и растит двоих сыновей: Михаила и Мира, которому всего четыре месяца.
Примечательно, что Тодоренко лишь недавно родила, но уж вернулась к работе. Она ездит на съемки, а также участвует в шоу «Ледниковый период». Артистка берет с собой малыша и даже кормит во время тренировок. А накануне Регина ушла в отрыв. Она повеселилась в караоке, а вот дети, по всей видимости, остались дома с Топаловым.
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Телеведущая в черном мини-платье и ботфорте исполнила хит корейского рэпера Gangnam Style.
«Даже не знаю, готовы ли вы увидеть меня такой. Мама ушла в отрыв. Вдруг я вспомнила корейский», – заявила звезда.
Поклонники удивились тому, как умеет зажигать Регина. Многие отметили, что она обладает большим количеством энергии.
«Ого, какая вы», «Это круто», «А муж отпустил?», «Иногда отдыхать надо», «Правильно! Мы вас за это любит», «Ваша душа вырвалась наружу», «Мама без детей выглядит именно так», «Зарисовка, дети с папой», — стали писать подписчики.