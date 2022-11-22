Кейт Миддлтон перестала публиковать информацию о своих нарядах

Британская принцесса Кэтрин Уэльская, больше известная как Кейт Миддлтон, перестала публиковать на официальных источниках информацию о своих нарядах. Ранее на сайте дворца всегда можно было узнать, в каком костюме она вышла в свет, и какой бренд его изготовил. Теперь жена принца Уильяма решила быть скромнее и умалчивать о своем гардеробе.

Королевский корреспондент Ричард Палмер считает, что отныне информация о нарядах Кейт будет публиковаться только если речь идет о крупных событиях: торжественных приемах или зарубежных визитах.

«Я думаю, это в том числе из-за кризиса стоимости жизни. И правда, некрасиво являться в продовольственный банк в пальто за 3000 фунтов стерлингов», - поделился мыслями журналист с британским изданием Express. «Но, опять же, всегда есть этот сложный баланс, потому что люди ожидают, что принцессы будут выглядеть как принцессы. Выглядеть гламурно и отличаться от людей, которых вы обычно видите на улице». «Я думаю, что она, как всегда, будет смешивать и сочетать. В некоторых случаях она будет носить платье за ​​35 фунтов стерлингов, а потом — за 3000 фунтов».

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