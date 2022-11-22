Испортила ремонт соседям: суд снова взыскал с Гузеевой кругленькую сумму

Напомним, ремонт принес Гузеевой массу неприятностей. Сначала звезда судилась со студией интерьеров и мебели Елены Лебедевой, которая обставляла апартаменты, а после и сама получила иск.

Из-за ремонта в квартире Ларисы Александровны у ее соседки появились трещины в стенах.