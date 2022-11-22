Испортила ремонт соседям: суд снова взыскал с Гузеевой кругленькую сумму

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Телеведущая опять проиграла дело.

Недавно Мещанский суд Москвы взыскал более 80 тысяч рублей с Ларисы Гузеевой. Телеведущей пришлось заплатить за испорченный ремонт соседской квартиры. 

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Накануне тот же суд снова взыскал с телеведущей кругленькую сумму. На этот раз в пользу страховой компании «Сбербанк страхование». 

«Суд решил исковые требования удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 100 938 рублей и 2218 рублей госпошлины», — процитировал РЕН-ТВ решение судьи Яны Пивоваровой.

Напомним, ремонт принес Гузеевой массу неприятностей. Сначала звезда судилась со студией интерьеров и мебели Елены Лебедевой, которая обставляла апартаменты, а после и сама получила иск.

Из-за ремонта в квартире Ларисы Александровны у ее соседки появились трещины в стенах. 

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