Нет времени на любовь: Кендалл Дженнер окончательно рассталась с баскетболистом

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Напомним, отношения пары начались в апреле 2020-го, звезды старались максимально скрывать свой роман. В 2022 году знаменитости то расставались, то сходились – у них просто не было свободного времени, чтобы нормально побыть вместе.

Можно сказать, что красотка-Кендалл стала свободной, однако, разве это свободна, когда расстаешься с бойфрендом из-за нехватки времени?