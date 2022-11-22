Нет времени на любовь: Кендалл Дженнер окончательно рассталась с баскетболистом

Знаменитая модель Кендалл Дженнер окончательно рассталась с баскетболистом Девином Буккером. Причем еще в октябре.
Источники запанной прессы подтвердили эту новость с запозданием на целый месяц.
«У обоих сейчас невероятно напряженные графики в карьере, и они решили сделать это своим приоритетом», — сказал один из инсайдеров издания People.
«Они очень любят и уважают друг друга и желают только самого лучшего», — добавил другой.
Отмечается, что решение о расставании было взаимным, и что 27-летняя модель и 26-летний спортсмен будут продолжать поддерживать связь.
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Напомним, отношения пары начались в апреле 2020-го, звезды старались максимально скрывать свой роман. В 2022 году знаменитости то расставались, то сходились – у них просто не было свободного времени, чтобы нормально побыть вместе.
Можно сказать, что красотка-Кендалл стала свободной, однако, разве это свободна, когда расстаешься с бойфрендом из-за нехватки времени?