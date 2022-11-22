Михалкова поозорничала на камеру, показывая безупречную обнаженность: безнравственный восторг!

Почитатели Юлии Михалковой пришли в восторг от фото экс-«пельмешки», которое оказалось на просторах Интернета.
На снимке красавица поднимает свою кофточку, чтобы показать свое идеальное тело в трусиках. Михалкова продемонстрировала тонкую талию, мягкий живот, аппетитную линию бедер.
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Почитатели артистки заметили, что их любимица выглядит очень женственно. И хотя на ее животике нет кубиков из мышц, он очень нравится мужчинам.
«Выглядеть так в 39 - просто пушка», «Юлия – восхитительная женщина», «Больше такого контента!» - написали фолловеры во «ВКонтакте».
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia