Михалкова поозорничала на камеру, показывая безупречную обнаженность: безнравственный восторг!

Почитатели Юлии Михалковой пришли в восторг от фото экс-«пельмешки», которое оказалось на просторах Интернета.

На снимке красавица поднимает свою кофточку, чтобы показать свое идеальное тело в трусиках. Михалкова продемонстрировала тонкую талию, мягкий живот, аппетитную линию бедер.

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Почитатели артистки заметили, что их любимица выглядит очень женственно. И хотя на ее животике нет кубиков из мышц, он очень нравится мужчинам.