«Ксюха, какая сочная стала»: Бородина в платье с драпировкой засветила округлившиеся формы на съемках

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения в этом году стала ведущей нового проекта «Женский клуб». Она теперь работает с Екатериной Скулкиной, Яной Кошкиной и Ольгой Картунковой. На съемки они обсуждают личные темы: отношения с мужчинами и семейные ценности.
Примечательно, что Бородина регулярно предстает на публике в женственных нарядах. После развода она постройнела, стала чаще заниматься спортом и посещать вечеринки. На этот раз телеведущая щегольнула на съемках в платье кукольного розового цвета в цветочек с драпировкой и акцентными рукавами. Ксения блеснула округлым бюстом и выпирающим животом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что Ксения преобразилась.
«Ого, вот это фигурка», «Ксюха, какая сочная стала», «Очень красивая», «А у вас декольте прям налилось», «Мне кажется, или у вас животик?», «Такая вы соблазнительная в этом платье», «Фигурка прям точеная», — стали писать пользователи Сети.