«Ксюха, какая сочная стала»: Бородина в платье с драпировкой засветила округлившиеся формы на съемках

Примечательно, что Бородина регулярно предстает на публике в женственных нарядах. После развода она постройнела, стала чаще заниматься спортом и посещать вечеринки. На этот раз телеведущая щегольнула на съемках в платье кукольного розового цвета в цветочек с драпировкой и акцентными рукавами. Ксения блеснула округлым бюстом и выпирающим животом.

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