Изможденная Лобода ужаснула своим угасшим видом: бедер нет совсем, ноги – спички, фигура – палка

Фигура Светланы Лободы совсем недавно была неоспоримо привлекательной. Женственные линии и ноги от ушей очаровывали публику.

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Да и сама певица прекрасно знала о своих достоинствах, подчеркивая их своими нарядами. У Лободы был целый арсенал платьев мини, которые демонстрировали ее приятные бедра и длинные стройные ножки.

Сейчас поклонники Светланы Лободы бьют тревогу – ее худоба уже не внушает зависть, а только лишь сочувствие и сожаление. Да и артистка старается прикрыть свои «косточки» безразмерными мужскими нарядами. А когда знаменитость выставила в Сеть снимок в облегающей водолазке и джинсах, то ужаснула почитателей своим видом.

Ее фигура стала как палка: бедра, грудь, - все исчезло. Прекрасные же ножки Лободы превратились в спички.