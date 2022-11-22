«Это были неприятные годы»: Отиева с ужасом вспомнила о проблемах с алкоголем

Ирина Отиева оставила творческую деятельность более 12 лет назад. Поговаривали, что после ухода со сцены певица стала прикладываться к бутылке. Дошло до того, что злоупотребление алкоголем спровоцировало серьезные проблемы со здоровьем.
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К счастью, звезде удалось справиться с пагубным пристрастием. Сейчас она не хочет вспоминать о нем и ведет здоровый образ жизни.
«Я не хочу даже об этом вспоминать. Это были неприятные годы в моей жизни. Я стараюсь сейчас жить только позитивом. Мне так надоели все неприятные вещи, что я даже искусственно нахожу какие-то моменты, которые могут вызвать позитив», — рассказала Отиева «МК».