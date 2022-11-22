По вечерам не работает: Меган Маркл отказалась прийти на популярное американское шоу

На американском ТВ случилась неразбериха. На днях телеканал NBC сообщил, что 7 декабря Меган Маркл станет гостьей передачи The Tonight Show Джимми Фэллона (прародитель формата «Вечернего Урганта»).

Ожидалось, что герцогиня Сассекская должна была рассказать о своих недавних начинаниях, в том числе о документальном сериале для Netflix, в котором снялась вместе с супругом, принцем Гарри.

Однако затем телевизионщики в срочном порядке удалили новость о визите Меган в студию. 41-летняя актриса не будет слушать шуточки шоумена, сидя на удобном диванчике.