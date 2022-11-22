По вечерам не работает: Меган Маркл отказалась прийти на популярное американское шоу

На американском ТВ случилась неразбериха. На днях телеканал NBC сообщил, что 7 декабря Меган Маркл станет гостьей передачи The Tonight Show Джимми Фэллона (прародитель формата «Вечернего Урганта»).
Ожидалось, что герцогиня Сассекская должна была рассказать о своих недавних начинаниях, в том числе о документальном сериале для Netflix, в котором снялась вместе с супругом, принцем Гарри.
Однако затем телевизионщики в срочном порядке удалили новость о визите Меган в студию. 41-летняя актриса не будет слушать шуточки шоумена, сидя на удобном диванчике.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Американские сайты сообщают, что Маркл в принципе не появляется на шоу, которые идут поздно вечером. То ли знаменитой маме нужно укладывать спать внуков короля Карла III, то ли герцогиня не хочет нарваться на непристойные шутки, которые могут бросить тень на ее репутацию.