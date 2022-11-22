«Я ни с кем не общаюсь»: коллеги отвернулись от Ирины Отиевой

Ирина Отиева оставила творческую деятельность более 12 лет назад. После этого артистка почти перестала появляться на публике и общаться с коллегами по шоу-бизнесу.
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Со временем звезды забыли о ней и даже перестали поздравлять с праздниками. По словам Отиевой, сейчас с ней общается только Никас Сафронов. Художник никогда не забывает о дне рождения, который певица отмечает 22 ноября.
«Когда я ушла из шоу-бизнеса, звонки стали поступать все реже и реже. Я ни с кем не общаюсь. Не знаю, меня вообще кто-нибудь любит, кроме моих родных?» — поделилась Ирина с «МК».
Больше всех поддерживает 64-летнюю артистку единственная дочь Злата.
«Злата — моя гордость, я ее обожаю. Она меня всегда очень тепло поздравляет. Злата несколько лет назад вышла замуж, но с детьми пока как-то не торопится», — рассказала Отиева.