Суррогатная мать родила третьего ребенка звезде «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой

Николь Кузнецова много лет мечтала стать многодетной матерью. К сожалению, из-за проблем со здоровьем звезда «Битвы экстрасенсов» не могла выносить третьего ребенка.
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В итоге ясновидящая обратилась к суррогатной матери. Во вторник, 22 ноября, у Николь родилась долгожданная дочка. Малышку назвали красивым именем Агата.
«Добро пожаловать в мир, Агата Александровна!» — написала Кузнецова в соцсети.
Поклонники поздравили знаменитость.
«Какое счастье! Очень рада за вас»; «Знаю, как вы этого хотели. Поздравляю от всей души»; «Замечательная новость. Пусть малышка растет здоровой, а старшие братики оберегают ее», — высказались они.
Напомним, суррогатной матери не с первого раза удалось выносить ребенка для Николь.
В прошлом году ясновидящая уже заключала договор с агентством, однако тогда беременность закончилась выкидышем. Сердце ребенка перестало биться на седьмой неделе.