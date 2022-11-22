Суррогатная мать родила третьего ребенка звезде «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой

Николь Кузнецова много лет мечтала стать многодетной матерью. К сожалению, из-за проблем со здоровьем звезда «Битвы экстрасенсов» не могла выносить третьего ребенка.

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В итоге ясновидящая обратилась к суррогатной матери. Во вторник, 22 ноября, у Николь родилась долгожданная дочка. Малышку назвали красивым именем Агата.

«Добро пожаловать в мир, Агата Александровна!» — написала Кузнецова в соцсети.

Поклонники поздравили знаменитость.