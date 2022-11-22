СМИ: Собчак уволила своего директора Суханова – фигуранта дела о вымогательстве

Ксения Собчак, по данным агентства РИА Новости, уволила своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который проходит по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» в качестве обвиняемого. Также Суханов снят с поста гендиректора рекламного агентства «КС 2».

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Напомним, по версии следствия, Суханов, который являлся коммерческим директором компании Ксении Собчак «Oсторожно Media», вымогал деньги у Сергея Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Ранее Ксения Анатольевна тоже стояла в одном ряду с данным сотрудником, однако теперь фигурирует в деле в качестве свидетеля. После известий о том, что заведено дело о вымогательстве Собчак даже тайно покидала Россию, но потом вернулась и стала давать показания.

При этом Ксения Собчак заявила в своих соцсетях, что это неправда, ее сотрудник, заверяет светская львица, не уволен, а временно недееспособен, поэтому его обязанности исполняют иные лица.