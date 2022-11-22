Индюки, помилованные Байденом в преддверии Дня благодарения, чуть не сбежали с церемонии

21 ноября на лужайке возле Белого дома в Вашингтоне прошло торжественное мероприятие в честь американского Дня благодарения. Множество людей собралось, чтобы посмотреть, как президент США Джо Байден символично помилует двоих индюков. Это значит, что их не забьют к праздничному столу, и птицы останутся жить в кампусе Университета Северной Каролины.

Забавная традиция чуть не обернулась скандалом. Как сообщают американские СМИ, «помилованные» индюки Шоколад и Чип пытались сбежать перед приходом Байдена. Они вырвались на лужайку и дали деру - кураторам мероприятия пришлось их оперативно ловить. В итоге операция по поимке беглецов была успешно реализована, и праздник состоялся.

Похоже, недалеким птицам не объяснили, что если мистер президент официально не помилует их, то тогда они, скорее всего, попадут в духовку. Или же индюки таким образом протестовали против нынешнего политического курса Америки.

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