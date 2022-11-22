«Мама дорогая!»: Боня показалась без фильтров, макияжа и волос — фото «жути»

Виктория Боня.

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня выставила в Сеть кадры без прикрас.

В Сети сейчас бурно обсуждаются кадры, которые случайно появились на публике. На них Виктория Боня предстает без прикрас: без макияжа, фильтров и наращенных волос.

Виктория Боня. Фото: соцсети

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И хотя на этих кадрах 42-летняя Виктория Боня выглядит все равно вполне симпатичной и моложавой, хейтеры затравили светскую львицу своими колкими комментариями.

«Мама дорогая! Теперь не уснуть», «Что за жуть такая?», «Маски сброшены, показано истинное лицо», «Теперь комплексовать не буду из-за своего лишнего веса», — написали пользователи Сети.

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