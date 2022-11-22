«Талант шокировать зрителя ты меняешь на плечо мужчины»: Миро пристыдила Лолиту

В последние месяцы Лолита Милявская активно гастролировала. Лена Миро призналась, что радовалась за певицу, однако на днях она ее огорчила.
Блогерше не понравилось, что звезда закрутила новый роман и приостановила концертную деятельность.
«Только стала королевой эстрады, как опять отношения, какие по счету? Талант шокировать зрителя ты меняешь на плечо мужчины. Ничего не надо, лишь бы милый был рядом. Тьфу», — высказалась Миро.
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Лена посоветовала Лолите «отлипнуть» от нового возлюбленного и продолжить радовать поклонников эпатажными образами и выступлениями.
«Ты творческая личность или ватная баба на чайнике? Ну-ка, Милявская, соберись! Отлипни от плеча и иди работай», — подытожила блогерша на сайте lena-miro.ru.