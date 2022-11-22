Муцениеце с напряженными «кнопками» бюста похвасталась тем, что дала ей природа: Прилучный, плачь!

Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press 

Звезда кино и ТВ выглядит просто сногсшибательно.

Агата Муцениеце заворожила мужскую половину своей армии поклонников видео в боди, позабыв примерить под него белье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ее напряженная красота притягивала внимание и заставляла фантазировать. Думается, что от такого зрелища даже бывший муж Агаты Муцениеце, Павел Прилучный, сошел бы с ума. 

Агата Муцениеце томно позировала на камеру для своих подписчиков, поглаживая себя по телу. Знаменитость отлично выглядела, демонстрируя гибкость и стройность линий.

Читайте также