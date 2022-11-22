Муцениеце с напряженными «кнопками» бюста похвасталась тем, что дала ей природа: Прилучный, плачь!

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Ее напряженная красота притягивала внимание и заставляла фантазировать. Думается, что от такого зрелища даже бывший муж Агаты Муцениеце, Павел Прилучный, сошел бы с ума.

Агата Муцениеце томно позировала на камеру для своих подписчиков, поглаживая себя по телу. Знаменитость отлично выглядела, демонстрируя гибкость и стройность линий.