Семенович показала самую аппетитную часть своего роскошного бюста: и улыбка такая невинная-невинная (фото)

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Певица раздразнила воображение поклонников, прикрыв себя шляпкой, под которую, конечно же, многим захотелось заглянуть.

Многие почитатели Анны Семенович заметили, что она, словно дорогое вино, с каждым годом становится все интереснее. А ее невинная улыбка способна свести с ума мужчин.