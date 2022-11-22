Семенович показала самую аппетитную часть своего роскошного бюста: и улыбка такая невинная-невинная (фото)

Анна Семенович.

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович умеет дразнить фолловеров.

Анна Семенович порадовала своих фолловеров красивой фотографией. Знаменитая блондинка запечатлелась в небесном платье с декольте, показав самую аппетитную часть своего роскошного бюста.

Анна Семенович. Фото: соцсети

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Певица раздразнила воображение поклонников, прикрыв себя шляпкой, под которую, конечно же, многим захотелось заглянуть.

Многие почитатели Анны Семенович заметили, что она, словно дорогое вино, с каждым годом становится все интереснее. А ее невинная улыбка способна свести с ума мужчин.

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