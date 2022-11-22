Налоговую призвали проверить всех, кто заказывает Киркорова и Агутина: откуда миллионы?

Политик Роман Худяков узнал, сколько зарабатывают на новогодних корпоративах российские звезды и пришел в ужас. Он искренне не понимает, как в наше время можно платить по 5 миллионов за пару выходов на сцену.

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Худяков считает, что пора вмешаться контролирующим органам и проверить, откуда миллионы у тех богачей, которые решили заказать себе на праздник отечественных знаменитостей.

«Благодаря артистам, таким как Филипп Киркоров или Леонид Агутин, которые миллионы заработают на Новый год – и уже зарезервированы для выступлений – обязательно нужно провести налоговые проверки тех, кто их заказывает. Очевидно, что у людей деньги лишние, раз они за несколько выступлений готовы выплатить Леониду Агутину около 5 миллионов рублей», - написал в соцсетях политик.