Животик такой аккуратный! Беременная Орлова засветила раздавшуюся талию на вечеринке

Ольга Орлова живет полной для беременной женщины жизнью. Так, певица даже съездила в путешествие со своим возлюбленным. Именно на фешенебельном курорте экс-солистка группы «Блестящие» показала свой заметно округлившийся животик. Так, поп-дива оригинально призналась в беременности. Для нее этот ребенок станет вторым. У ведущей проекта «Дом-2» есть взрослый 21-летний сын Артем.

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