Животик такой аккуратный! Беременная Орлова засветила раздавшуюся талию на вечеринке

Ольга Орлова живет полной для беременной женщины жизнью. Так, певица даже съездила в путешествие со своим возлюбленным. Именно на фешенебельном курорте экс-солистка группы «Блестящие» показала свой заметно округлившийся животик. Так, поп-дива оригинально призналась в беременности. Для нее этот ребенок станет вторым. У ведущей проекта «Дом-2» есть взрослый 21-летний сын Артем.
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Ольга Орлова показала свой маленький животик, позируя с мамой Галиной. Фото: соцсети
На вечеринке по случаю своего дня рождения телеведущая-именинница показала свой аккуратный животик, примерив вечернее платье-халат с мерцающими блестками и пайетками. Поклонники заметили, что интересное положение поп-диве к лицу, она похорошела и расцвела в свою вторую беременность.