Упругое лицо, пепельный блонд и стрижка пикси! Моложавая мама беременной Орловой произвела фурор

Ольга Орлова в своем микроблоге поделилась снимками с вечеринки, которую она устроила по случаю своего дня рождения. 45-летняя певица готовится во второй раз стать мамой.

Поклонники не сомневаются, что их любимица ждет дочку. Уж слишком много намеков на этот счет давала ведущая проекта «Дом-2». У Ольги Орловой есть взрослый 21-летний сын Артем. Так что разница между детьми будет приличная. Кстати, парень полностью поддерживает свою звездную маму, которая давно мечтала забеременеть.

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