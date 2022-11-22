Упругое лицо, пепельный блонд и стрижка пикси! Моложавая мама беременной Орловой произвела фурор

Ольга Орлова в своем микроблоге поделилась снимками с вечеринки, которую она устроила по случаю своего дня рождения. 45-летняя певица готовится во второй раз стать мамой.
Поклонники не сомневаются, что их любимица ждет дочку. Уж слишком много намеков на этот счет давала ведущая проекта «Дом-2». У Ольги Орловой есть взрослый 21-летний сын Артем. Так что разница между детьми будет приличная. Кстати, парень полностью поддерживает свою звездную маму, которая давно мечтала забеременеть.
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Ольга Орлова с мамой Галиной Егоровной. Фото: соцсети
Орлова поделилась фото с мамой, произведя фурор. Несмотря на то что Галина Егоровна вот-вот станет бабушкой во второй раз, она выглядит свежо и моложаво. И как минимум на двадцать лет моложе своего возраста. Мама певицы сделала модную стрижку пикси, покрасилась в пепельный блонд, чтобы скрыть седину и восхитила упругим лицом без морщин.