Наталья Гулькина призналась, что в 16 лет сделала аборт

Поклонники бывшей солистки популярной группы «Мираж» Натальи Гулькиной всегда знали, что у певицы — двое детей, которых она родила в первом и третьем браке. Однако сейчас выяснилось, что у Натальи Гулькиной мог быть и третий ребенок.

В эфире телешоу «Судьба человека» на канале «Россия 1» артистка рассказала о нелегком решении, которое ей пришлось принять в 16-летнем возрасте. Первая любовь привела к беременности, девушка пришла за поддержкой к родителям, но никакой поддержки не получила: родители настояли на прерывании беременности.

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