«Рождение моего второго сына добавило в жизнь эмоций»: Авербух — об их с Лизой первенце Левушке

Илья Авербух не скрывает, что его поздний брак с 27-летней Лизой Арзамасовой стал для него подарком судьбы. 48-летний хореограф пылинки сдувает с молодой жены, считая, что им очень повезло.
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Особый виток их отношениям придало появление совместного первенца — сына Левушки. У хореографа есть старший сын Мартин от фигуристки Ирина Лобачевой. Кстати, постановщик ледовых шоу дал понять, что мечтает и о лапочке-дочке.
«Бесспорно, рождение моего второго сына добавило в мою жизнь еще больше эмоций и радости, стремление творить, созидать, в том числе и ради него и видеть в нем продолжение своих дел. А что касается бытовых историй, то всю нагрузку взяла на себя Лиза», — заверил Авербух.
По материалам kp.ru.