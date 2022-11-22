«Рождение моего второго сына добавило в жизнь эмоций»: Авербух — об их с Лизой первенце Левушке

Илья Авербух не скрывает, что его поздний брак с 27-летней Лизой Арзамасовой стал для него подарком судьбы. 48-летний хореограф пылинки сдувает с молодой жены, считая, что им очень повезло.

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