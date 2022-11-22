«Раньше уважала, теперь нет»: Водонаева плюнула в Собчак, которая предала своих коллег

Алена Водонаева осудила Ксению Собчак, которая избежала наказания в громком деле «Ростеха». Экс-участница «Дома-2» считает, что ведущая поступила как предатель.

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«Раньше уважала, теперь нет», — сказала как отрезала Алена Водонаева во время стрима с подписчиками.

Напомним, сразу несколько человек из команды Ксении Собчак оказались под арестом из-за вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В настоящее время сотрудники ведущей находятся под стражей, а вот экс-рулевой «Дома-2» удалось избежать наказания.

Она дает против своих коллег теперь показания в качестве свидетеля, хотя ранее проходила по делу в качестве обвиняемой и даже тайно сбегала за границу.