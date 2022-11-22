Умер последний актер из «Унесенных ветром» — Микки Кун

Ушел из жизни Микки Кун — американский актер, в возрасте семи лет исполнивший роль сына Мелани Гамильтон и Эшли Уилкса в культовом фильме «Унесенные ветром». Он оставался последним — остальные артисты знаменитой киноэпопеи скончались еще раньше. Микки Кун прожил 90 лет.

«Унесенные ветром», снятый в 1939 году по одноименному роману Маргарет Митчел, принес ему, как и остальным актерам, славу и народную любовь. Легендарный фильм получил восемь «Оскаров», его называют одним из величайших фильмов за всю историю кино.

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Помимо «Унесенных ветром», Кун снимался также в фильмах «Красная река», «Сломанная стрела», а на съемках картины «Трамвай «Желание» судьба вновь свела его с Вивьен Ли. Но потом Микки Кун резко изменил свою жизнь: он ушел из кино и 30 лет работал сотрудником аэропорта. Об этом сообщило издание Аrgumenti.ru.