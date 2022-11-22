«Родила красавца от Петренко»: Климова показала сына Матвея с густой шевелюрой в его 16-летие

Екатерина Климова застала сына врасплох, заглянув к нему в спальню утром. Актрисе из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не терпелось поздравить парня с днем рождения. Матвею исполнилось 16 лет. В stories микроблога мама именинника поделилась свежими кадрами, показав, как ее сын задувает свечи на торте прямо в постели.
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Матвей стеснительно улыбался, старательно натягивая одеяло повыше. Мальчик послушно задул свечи на именинном пироге, загадав желание.
«Родила красавца от Петренко», «Чудо-парнишка», «Классный какой мальчишка у вас с Игорем», «А волосы-то густющие», «Апполонистый! Такой красавчик», «В школе, небось, все девчонки влюблены», «Смущается парнишка!» — написали фолловеры.