«Родила красавца от Петренко»: Климова показала сына Матвея с густой шевелюрой в его 16-летие

Екатерина Климова застала сына врасплох, заглянув к нему в спальню утром. Актрисе из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не терпелось поздравить парня с днем рождения. Матвею исполнилось 16 лет. В stories микроблога мама именинника поделилась свежими кадрами, показав, как ее сын задувает свечи на торте прямо в постели.

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