Умерла звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Стало известно о смерти актрисы Никки Эйкокс, которая известна своими ролями в сериалах «Сверхъестественное», а также в других проектах — «Девушка в поезде», «Темный мир», «Идеальный незнакомец».

О ее смерти американским СМИ сообщила невестка актрисы, добавив, что всем, кто знал Никки, будет ее не хватать, что она была не только красивой, но и доброй, любящей, умной и очень талантливой.

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Никки было всего 47 лет. В прошлом году актриса призналась, что больна. Ей диагностировали лейкемию, сообщает издание Аrgumenti.ru.