«Он мне опять пишет»: МакSим публично обратилась к новой любовнице экс-бойфренда

Певица МакSим (Марина Максимова) тщательно скрывает личную жизнь. Впрочем, иногда она все же решается на откровения.

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Так на недавнем концерте звезда дала понять, что рассталась с возлюбленным. 39-летняя певица прямо со сцены призналась, что всегда исполняет свои треки только для одного человека, однако в последнее время его место в VIP-ложе пустует.

Накануне Марина намекнула, что ее бывший бойфренд начал новые отношения. Судя по всему, это взбесило артистку. Она даже публично обратилась к девушке экс-избранника.