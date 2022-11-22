«Он мне опять пишет»: МакSим публично обратилась к новой любовнице экс-бойфренда

Певица МакSим (Марина Максимова) тщательно скрывает личную жизнь. Впрочем, иногда она все же решается на откровения.
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Так на недавнем концерте звезда дала понять, что рассталась с возлюбленным. 39-летняя певица прямо со сцены призналась, что всегда исполняет свои треки только для одного человека, однако в последнее время его место в VIP-ложе пустует.
Накануне Марина намекнула, что ее бывший бойфренд начал новые отношения. Судя по всему, это взбесило артистку. Она даже публично обратилась к девушке экс-избранника.
«Эй, кто там спит с моим бывшим, спите качественнее, а то он мне опять пишет», — заявила МакSим.
Напомним, Марина воспитывает двух дочек — Александру и Марию. Старшая наследница родилась у артистки в отношениях со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Несмотря на появление дочери, брак знаменитостей просуществовал всего три года.
Отцом Марии стал бизнесмен Антон Петров. По слухам, он ушел от певицы, когда она была еще беременной.
С кем в последнее время встречалась МакSим — до сих пор не известно.