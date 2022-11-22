«Озорница! Мусагалиев шутканул?»: Кошкина в кружевах приподняла персиковые округлости

Поклонники тут же припомнили сценки, в которых Яна Кошкина играла вместе с Азаматом Мусагалиевым, и тот ей явно симпатизировал, хотя бы на экране. Так, фанаты пошутили, что кавээнщик бы оторопел от таких видов.

«Яночка всех смутила», «У Азамата жена есть! Так что но-но!», «Ишь ты, какая фифа!», «Озорница! Мусагалиев шутканул?», «Азаматик бы придумал, как подколоть», — написали фолловеры.