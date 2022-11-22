Доминик Джокер и Катя Кокорина показали семейную страсть на Неделе моды

Певцы Доминик Джокер и Катя Кокорина уже четыре года в браке, что не мешает им с упоением целоваться перед камерами словно молодоженам.

Именно такими артисты были замечены на Неделе моды «Эстет». Катя и Доминик вместе с воспитанниками школы «Арт-студия Jocker School» открыли показ дизайнера Елены Мур песней «Луч солнца золотого». Яркие вокал и хореография, а также новомодная аранжировка произвели впечатление на зрителя. А после выступления счастливые супруги страстно обнимались и целовались на пресс-воле под прицелом фотографов.

Осеннее мероприятие Estet Fashion Week собрало множество звезд: Анастасию Макееву, Эвелину Бледанс, Наталью Гулькину, Анну Калашникову и других. Посмотреть на работы начинающих дизайнеров пришел и бессменный член жюри Недели моды Сергей Зверев.

«Кто на слуху сейчас из модельеров советского времени? Слава Зайцев, Валентин Юдашкин и Сергей Зверев, а дальше надо долго вспоминать… Я восторгаюсь тем как Estet Fashion Week открывает новых дизайнеров, эти дизайнеры растут, я это вижу. Вижу, как они смелы и решительны. Российские дизайнеры войдут в топ-моду», — говорит знаменитый стилист.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».