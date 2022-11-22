Доминик Джокер и Катя Кокорина показали семейную страсть на Неделе моды

Певцы Доминик Джокер и Катя Кокорина уже четыре года в браке, что не мешает им с упоением целоваться перед камерами словно молодоженам.
Именно такими артисты были замечены на Неделе моды «Эстет». Катя и Доминик вместе с воспитанниками школы «Арт-студия Jocker School» открыли показ дизайнера Елены Мур песней «Луч солнца золотого». Яркие вокал и хореография, а также новомодная аранжировка произвели впечатление на зрителя. А после выступления счастливые супруги страстно обнимались и целовались на пресс-воле под прицелом фотографов.
Осеннее мероприятие Estet Fashion Week собрало множество звезд: Анастасию Макееву, Эвелину Бледанс, Наталью Гулькину, Анну Калашникову и других. Посмотреть на работы начинающих дизайнеров пришел и бессменный член жюри Недели моды Сергей Зверев.
«Кто на слуху сейчас из модельеров советского времени? Слава Зайцев, Валентин Юдашкин и Сергей Зверев, а дальше надо долго вспоминать… Я восторгаюсь тем как Estet Fashion Week открывает новых дизайнеров, эти дизайнеры растут, я это вижу. Вижу, как они смелы и решительны. Российские дизайнеры войдут в топ-моду», — говорит знаменитый стилист.
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Одной из самых ярких участниц музыкального подиума на EFW стала юная певица, дочь популярной певицы Юлии Началовой, актриса мюзиклов Вера Алдонина. Повзрослевшая Вера произвела фурор среди зрителей песней Уитни Хьюстон.
«Мама пела здесь четыре года назад ту же песню, что и я, и это придавало мне уверенности», — сказала наследница звезды.
Добавим, что на подиуме EFW блистали более 50 дизайнеров. Партнерами Недели моды в эти непростые времена стали крупнейший российский fashion-ритейлер Avenue VIP, спа-комплекс Luciano, корейская косметика Atomy, клиника эстетической медицины Dr.Polino и другие.