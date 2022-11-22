В виде шаров: Севастьянова показала, как выглядит ее пампушечная грудь сбоку — сладко

Каролина Севастьянова примерила на декольтированный топ жакет, однако не смогла скрыть под ним свои аппетитные формы.

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Спортсменка повернулась боком, заставив одежду приподняться и показать ее аппетитную красоту. Фото в таком виде звезда выставила в соцсети, фолловеры с удовольствием оценили позицию Севастьяновой.

Что говорить, грудь в виде аппетитных пампушек трудно упустить из виду! Севастьянова опять заставила говорить о себе.