В виде шаров: Севастьянова показала, как выглядит ее пампушечная грудь сбоку — сладко

Каролина Севастьянова примерила на декольтированный топ жакет, однако не смогла скрыть под ним свои аппетитные формы.
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Спортсменка повернулась боком, заставив одежду приподняться и показать ее аппетитную красоту. Фото в таком виде звезда выставила в соцсети, фолловеры с удовольствием оценили позицию Севастьяновой.
Что говорить, грудь в виде аппетитных пампушек трудно упустить из виду! Севастьянова опять заставила говорить о себе.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети