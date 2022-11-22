«В душе Ксюндель осталась на бревне «Дома-2»: Миро высмеяла стиль Бородиной

Лена Миро частенько критикует Ксению Бородина. На этот раз акула пера высмеяла стиль ведущей «Дома-2». По мнению блогерши, теледива пытается надевать на себя «все лучшее сразу», чтобы показать свою успешность.

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