«В душе Ксюндель осталась на бревне «Дома-2»: Миро высмеяла стиль Бородиной

Лена Миро частенько критикует Ксению Бородина. На этот раз акула пера высмеяла стиль ведущей «Дома-2». По мнению блогерши, теледива пытается надевать на себя «все лучшее сразу», чтобы показать свою успешность.
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«В душе Ксюндель осталась на бревне „Дома-2“. Больше рюшей, больше украшений. Чтобы все видели, что может себе позволить. Смотрите и завидуйте, как я пришла к успеху — это основной посыл Ксюнделя при выборе гардероба и украшений», — высказалась Миро.
Особенно Лене не понравился образ Ксении с алым платьем с воланами и массивными аксессуарами.
«Тысяча и одна рюша — примерно так выглядит разведенная Бородина, когда хочет быть нарядненькой», —заявила блогерша.
Ксения Бородина. Фото: соцсети